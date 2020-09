Covid-19, studente positivo al nautico di Carrara. A Lucca cinque classi in quarantena

MASSA-CARRARA – Questi gli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

Ambito ex Asl 1 Massa Carrara e Lunigiana

Istituto tecnico nautico di Carrara

Individuato un caso di positività. Posti in quarantena i sette compagni di classe come contatti stretti e quattro insegnanti.

Ambito ex Asl 2 di Lucca

Scuola media Castelnuovo, Scuola infanzia Camporgiano, ISI Garfagnana, Alberghiero Barga, Istituto comprensivo di Altopascio.

Dopo i casi emersi ieri al Liceo Scientifico Vallisneri di Lucca ed all’ISI di Castelnuovo, altre cinque positività al Covid sono state individuate in altrettante scuole, una nella Piana di Lucca e quattro nella Valle del Serchio, con la struttura di Igiene e Sanità Pubblica che ha messo in quarantena tutti i compagni di classe dei ragazzi trovati positivi.

Queste le classe interessate:

– una classe seconda della Scuola media di Castelnuovo Garfagnana, nell’Istituto comprensivo di Castelnuovo Garfagnana;

– una sezione della Scuola d’infanzia di Camporgiano, sempre nell’Istituto comprensivo di Castelnuovo Garfagnana;

– una classe quinta dell’ITICG Campedelli dell’ISI Garfagnana;

– una classe terza della Scuola alberghiera di Barga;

– una classe dell’istituto comprensivo di Altopascio.

A seguito dei sette casi sopra indicati sono stati predisposti complessivamente provvedimenti di quarantena per 131 persone.

Ambito ex Asl 12 Versilia

Scuola media Puccini Massarosa, Isi “Carlo Piaggia” di Viareggio

Rilevato un nuovo caso di positività, il secondo, alla scuola media “Puccini” di Massarosa con una seconda classe posta in quarantena, e un nuovo caso di positività, anche in questo caso il secondo, all’Isi “Carlo Piaggia” di Viareggio, con una seconda classe posta in quarantena.

L’analisi dell’Ars Toscana

Nel merito, l’agenzia regionale sanitaria spiega che “Non è stata accertata, nella settimana tra il 14 e il 20 settembre, una trasmissione del virus nell’ambito scolastico, sebbene siano stati identificati numerosi casi sporadici in concomitanza con la riapertura delle scuole.

L’elevata attenzione, a cui hanno contribuito le misure messe in campo (come lo screening, la rilevazione della temperatura giornaliera, le procedure per la gestione di casi sospetti sintomatici in ambito scolastico) hanno contribuito alla rapida identificazione e diagnosi dei casi.

Sono in corso numerose indagini epidemiologiche e sono state attivate procedure di quarantena laddove previsto. Non è possibile valutare, al momento, l’impatto che l’apertura delle scuole in Italia avrà sull’andamento dell’epidemia. Si ritiene che questo aspetto sarà valutabile a partire dalle prossime 2-­‐3 settimane”.