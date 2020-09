MASSA-CARRARA – Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso per velature; banchi di nebbia nelle prime ore sulla bassa Lunigiana. Entro il pomeriggio copertura in intensificazione a partire da Ovest, fino a risultare localmente compatta specie a ridosso delle Apuane. Nuove schiarite in serata.

Temperature: in aumento, più avvertibile nei valori diurni; ancora molto fresco al primo mattino.

Venti: da Sud Sud-Ovest, deboli o moderati con locali rinforzi pomeridiani.

Mare: ancora mosso al largo, tendente a poco mosso sottocosta.