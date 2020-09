«Bonus idrici calcolati in bolletta: Gaia è una società privata»

MASSA-CARRARA – “Bonus idrico Covid-19 stanziato da Gaia Spa: come avevamo sottolineato in precedenti articoli accedere a tale bonus era pressoché impossibile, visti i paletti messi da Gaia, e tale provvedimento era stato solo una auto-celebrazione da parte della società idrica, sfruttando per un ritorno di immagine e politica ( visto chi ha scelto il consiglio di amministrazione ) una situazione drammatica come quella del Covid-19”.

L’accusa è di Alfonso Baldi, presidente del comitato Acqua di tutti e referente del Movimento Blu. L’attivista ha approfondito i dati legati all’erogazione del bonus in questione, attraverso un accesso agli atti per conoscere il numero di richieste accolte e quello delle richieste respinte. “Solo dopo una sollecitazione da parte del difensore civico toscano e ben oltre 90 giorni ( i tempi di risposta dovrebbero essere 30gg) Gaia ci ha risposto confermando così i nostri sospetti , infatti, su 250.000 utenze solo in 804 hanno fatto domanda. E tra questi solo in 474 hanno potuto accedere a tale bonus. Sappiamo tutti in che difficoltà economiche sono state messe le famiglie italiane dal Covid , e allora perché Gaia ha fatto una campagna facendosi bella di 1 milione di euro stanziati per aiutare chi era in difficoltà per poi limitarne all’osso chi poteva accedervi?”. Secondo Baldi, infatti, i paletti di Gaia per ottenere il bonus sarebbero stati talmente stringenti da non permettere all’ente di intercettare gran parte delle situazioni di difficoltà vissute dai cittadini.

“Questa è l’ennesima dimostrazione che Gaia sta rispecchiando sempre di più la politica della società privata che pensa all’immagine e all’interesse e solo dopo viene l’utente quale essere umano , considerato altrimenti solo una fonte di guadagno . Inoltre è bene ricordare che tali aiuti o bonus, come amano chiamarli, vengono messi negli investimenti e pertanto in tariffa, a chi poi l’acqua la paga regolarmente più del vino. Quanto ancora ci vorrà perché la politica faccia ciò che chiedono gli utenti che sono poi lo stesso popolo sovrano e porti l’acqua a una gestione pubblica? Purtroppo ogni politico di turno piazza i suoi uomini nel consiglio di amministrazione e pertanto è opinione di tutti che Gaia serva solo alla politica per piazzare politicanti”.