A Massa l’uso della mascherina è obbligatorio 24 ore su 24

MASSA – Uso obbligatorio 24 ore su 24 delle mascherine, anche all’aperto, in tutte le aree del territorio comunale soggette ad assembramenti.

Lo ha disposto il Sindaco di Massa Francesco Persiani con ordinanza n. 250/ 2020 che ha validità dal 29 settembre fino al 15 ottobre prossimo.

Le mascherine devono essere di forma e aderenza adeguata a coprire le vie respiratorie dal mento al naso compreso.

Sono esclusi dall’obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone affette da disabilità o da patologie certificate incompatibili con l’uso continuativo della mascherina.

L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione già in uso e raccomandate quali il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani. L’amministrazione ricorda che “il mancato rispetto delle misure in ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma 400 a 3000 euro” . Maggiori informazioni e dettagli nell’ordinanza pubblicata sul sito del Comune.