MASSA-CARRARA – Nuvolosità variabile con schiarite a fondovalle e lungo la costa, più ampie al mattino; addensamenti intensi a ridosso dei rilievi, nelle prime ore in Appennino mentre durante il pomeriggio anche in prossimità delle Apuane e sull’Alta Versilia dove non si escludono brevi piovaschi.

Temperature: minime stazionarie o in ulteriore lieve calo specie nei fondovalle della Lunigiana riparati dal vento; valori diurni in ripresa ma ancora inferiori alle medie. Zero termico a circa 2200 metri di quota.

Venti: inizialmente deboli o moderati settentrionali, in rotazione a Sud-Ovest dal pomeriggio con rinforzi.

Mare: mosso, in particolare al largo e nella prima parte della giornata.