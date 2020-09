Contributi al canone di locazione, approvata la graduatoria provvisoria

CARRARA- L’Assessorato alle Politiche per la Casa del Comune di Carrara rende noto che, con Determinazione dirigenziale n. 3465 del 23 settembre 2020, è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l’erogazione dei contributi di integrazione al canone di locazione riferita al bando del 6 luglio scorso (di cui all’art. 11 della legge 431/1998).

La graduatoria provvisoria dei 333 richiedenti ammessi al contributo è pubblicata sul sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it: i concorrenti ammessi potranno verificare la propria collocazione per mezzo del codice di protocollo associato alla domanda di partecipazione, di cui viene comunicato il codice identificato con la lettera di ammissione alla graduatoria provvisoria.

Gli esclusi dalla graduatoria provvisoria, ai quali è stata inviata comunicazione tramite raccomandata A/R con l’indicazione della motivazione di esclusione, potranno proporre ricorso avverso l’esclusione, facendo pervenire la propria opposizione entro e non oltre il termine perentorio del prossimo 9 ottobre, tramite raccomandata A.R. al Comune di Carrara, indirizzata all’Ufficio Protocollo – Rif. Settore Servizi Sociali / Servizi Abitativi – Piazza 2 Giugno, 54033 Carrara (non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, ma la data di ricezione al protocollo generale del Comune di Carrara), oppure tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno, Carrara, infine mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo comune.carrara@postecert.it (farà fede la data di invio dell’e-mail certificata).

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi, su appuntamento, agli uffici del Settore Servizi Abitativi del Comune, presso la sede del Comune in Piazza 2 Giugno a Carrara, telefonando ai numeri 0585/ 641308-641447.