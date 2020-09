Chiusura anticipata del campo scuola

CARRARA – Il Comune di Carrara rende conto che il campo scuola in via Bassagrande a Marina di Carrara sabato 3 ottobre chiuderà i cancelli alle ore 12.00.

Il provvedimento si è reso necessario per consentire lo svolgimento delle gare di atletica a livello regionale, organizzate dalla FIDAL e denominate Festa dell’Endurance, in programma nel pomeriggio di sabato 3 e nella giornata di domenica 4 ottobre.

La struttura sportiva riaprirà regolarmente al pubblico da lunedì 5 ottobre, con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.50 e il sabato dalle ore 8.30 alle 18.50.