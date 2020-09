Tagli rami, siepi e alberi lungo le strade provinciali? Diventi proprietario di tutto il legname rimosso

MASSA-CARRARA – Tu tagli rami, arbusti, siepi e alberi lungo le strade provinciali a titolo gratuito e diventi proprietario di tutto il legname tagliato: è questo il principio che sta dietro a un avviso esplorativo pubblicato dalla Provincia di Massa-Carrara e relativo alla manifestazione di interesse da parte di operatori interessati.

Il testo completo dell’avviso e la modulistica sono disponibili sul sito internet della Provincia (www.provincia.ms.it): la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 12 del 23 ottobre 2020. Il servizio riguarda il taglio e la rimozione della vegetazione, alberi compresi, che si protende oltre i confini e invade la sede stradale, e delle piante di alto fusto che risultano inclinate o instabili o che costituiscono pericolo diretto o indiretto per la pubblica incolumità, lungo la viabilità di competenza provinciale, anche ostruendo la segnaletica e riducendo la visibilità. Viene considerata area di pertinenza della viabilità una fascia di sei metri esterna.

L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per la Provincia di Massa-Carrara. Per info tecniche e chiarimenti: Mauro Alberti tel. 0585816410 – m.alberti@provincia.ms.it