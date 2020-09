Taglio abusivo di alberi a Massa, l’assessore Guidi: «Sanzionati i proprietari del terreno»

MASSA – Dopo la denuncia di Italia Nostra riguardo a tre alberi sani abbattuti in via della Repubblica, a Massa, celere è stata la risposta dell’assessore Marco Guidi che, dopo aver verificato la situazione, comunica di aver sanzionato i proprietari del terreno per il taglio abusivo e di aver imposto, come prescrive la legge, la messa a dimora di altre alberature con uguali caratteristiche e in numero di due per ogni abbattuto.

“Ringraziamo l’assessore – scrive Italia Nostra – per aver dato seguito alla nostra denuncia dimostrando sensibilità ed impegno alla risoluzione dei problemi della città e alle richieste delle associazioni ambientali. Cogliamo l’occasione per ricordare che da troppo tempo nella nostra città, in campo ambientale e naturalistico, si verificano troppi abusi e soprusi, specie nel verde pubblico e privato. Da ciò nasce l’impegno dei cittadini e delle associazioni nel controllo e nella tutela. Crediamo che questa brutta situazione derivi dal cattivo funzionamento di quello che una volta si chiamava “Ufficio Parchi e Giardini” ed era diretto da un bravo ed esperto perito agrario, mentre oggi l’ufficio risulta privo di una figura specifica esperta in materia che sia in grado di dirigere e gestire questa importantissima funzione pubblica”.