Tumore al seno, riparte a ottobre la campagna di prevenzione della Lilt

MARINA DI MASSA – Evelyn Lauder, vice presidente della Estèe Lauder, gigante mondiale dei cosmetici, nel 1992 ideò la campagna “Nastro Rosa” che ha come simbolo il nastrino rosa “pink ribbon” riconosciuto da tutti come segno della lotta contro il tumore del seno e che viene celebrata a livello mondiale nel mese di ottobre. Per richiamare l’attenzione sull’importanza della prevenzione, sono stati invitati i sindaci dei 17 comuni della Provincia di Massa Carrara ad illuminare di rosa un monumento del proprio Comune: questa semplice gesto dimostra sensibilità verso una patologia che vede la nostra Provincia, purtroppo, ai primi posti a livello nazionale quanto a frequenza (il cui tasso di incidenza nella nostra provincia è purtroppo ai primi posti a livello nazionale di questa triste classifica).

Una diagnosi precoce permette di diagnosticare tempestivamente i tumori nel loro stadio iniziale, così da

poter curare la malattia nelle prime fasi incrementandone la possibilità di guarigione e abbassandone la

mortalità. Il tumore al seno, infatti, ha ottime possibilità di guarigione; la sopravvivenza media dopo 5 anni dalla diagnosi è di circa l’8% e raggiunge l’80% dopo 10 anni dalla diagnosi. «Il periodo che ci siamo lasciati alle spalle – spiega Pietro Bianchi, responsabile della sezione Litl provinciale – ha distolto l’attenzione dei cittadini dal

tema della prevenzione tumorale, ma è necessario ricordare che ogni giorno in Italia circa 1000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore e che il tumore al seno, con circa 53000 nuovi casi nel 2019, rappresenta la neoplasia più frequente. Riteniamo pertanto importante sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione di questa malattia, adottando corretti stili di vita, imparando ad effettuare l’autopalpazione e sottoponendosi a controlli adeguati».

Nel mese di ottobre, grazie alle prestazioni gratuite di medici specialisti (senologi e radiologi) e all’impegno

delle instancabili volontarie, sarà possibile sottoporsi a visite specialistiche ed esami ecografici al seno. I suddetti controlli sono rivolti in modo particolare alle donne escluse dal programma di screening dell’Asl, in

modo da ampliare l’offerta ed estendere i controlli preventivi ad una maggiore utenza; in questi ultimi anni si

sta assistendo, infatti, ad un numero crescente di giovani pazienti con diagnosi di tumore al seno.

Si invita pertanto la popolazione femminile a telefonare al numero 0585 48828 dal lunedì al venerdì dalle ore

10 alle ore 12. Una nostra volontaria prenderà nota della richiesta e comunicherà l’orario e il giorno della

visita.