Mense scolastiche e trasporto, a Carrara è ancora possibile iscriversi

CARRARA – A fronte della particolare e delicata situazione che sta vivendo il nostro paese e delle criticità che si trovano ad affrontare le famiglie e le istituzioni scolastiche a causa dell’emergenza Covid-19, il Settore Attività Produttive/Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Carrara rende noto che è ancora possibile effettuare l’iscrizione ai servizi scolastici di refezione e di trasporto per l’anno scolastico in corso.

L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente presso gli Uffici del Settore, in via Solferino 12/A a Carrara, previo appuntamento telefonico, contattando i numeri 0585.641433/ 641532. Nel corso dell’iscrizione sarà possibile inserire i dati relativi alla certificazione ISEE in corso di validità per l’attribuzione della tariffa personale. L’appuntamento sarà concesso compatibilmente e nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19 adottate dalle Autorità governative e sanitarie competenti. Non è ammessa la procedura online tramite il “Portale Web Genitori”.

L’erogazione del servizio per tutti coloro che presenteranno l’iscrizione oltre il termine dell’11 settembre scorso, previsto dagli appositi bandi emanati dall’Ufficio, sarà subordinato alla verifica, oltre che dei requisiti necessari, della disponibilità dei posti, delle risorse disponibili a bilancio e di quelle di efficace organizzazione del servizio (anche in funzione anti Covid-19).