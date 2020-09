MASSA-CARRARA – Ieri, giovedì, il sindaco di Aulla Roberto Valettini ha firmato un’ordinanza per obbligare i suoi cittadini a indossare la mascherina 24 ore su 24 quando escono dalla propria abitazione, ricalcando quanto avvenuto nella vicina provincia della Spezia che nelle ultime settimane ha visto un’importante impennata di nuovi positivi.

«Vi è uno stato emergenziale crescente nei territori vicini, notevole pendolarismo anche in comuni fuori regione. Inoltre – ha detto il primo cittadino in un videomessaggio social, visibile QUI – vedo sempre più assembramenti di giovanissimi e di giovani che non portano le mascherine. Sono un pericolo per loro e per gli altri. A nulla – ha concluso – è servita la moral suasion, quindi i tempi per educare a questi comportamenti virtuosi sono troppo lunghi rispetto alle esigenze e ho deciso di firmare l’ordinanza che invito tutti a rispettare».

La notizia è stata molto commentata sui social con un’opinione divisa tra pro e contro. Adesso la Voce Apuana lancia il sondaggio per chiederti: vorresti che la stessa misura venisse applicata nella tua città? Rispondi qui sotto e, per motivare meglio il tuo pensiero, puoi scriverci a redazione@voceapuana.com o lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook.