Mascherina obbligatoria 24 ore su 24 fuori casa. Il giro di vite del sindaco Valettini

AULLA – Giro di vite anti-covid ad Aulla (Massa-Carrara) e nuovi obblighi per i cittadini del comune lunigianese. L’annuncio è arrivato poco fa dal sindaco Roberto Valettini che ha firmato un’ordinanza per obbligare l’utilizzo della mascherina «anche all’esterno della propria abitazione 24 ore su 24».

«Vi è uno stato emergenziale crescente nei territori vicini, notevole pendolarismo anche in comuni fuori regione» e il riferimento è alla provincia della Spezia, e al vicino comune di Spezia in particolare, che da alcune settimane ormai ha visto una notevole impennata di persone positive al covid. «Inoltre – ha proseguito il primo cittadino in un videomessaggio social, che pubblichiamo qui sopra – vedo sempre più assembramenti di giovanissimi e di giovani che non portano le mascherine. Sono un pericolo per loro e per gli altri».

«A nulla – ha concluso – è servita la moral suasion, quindi i tempi per educare a questi comportamenti virtuosi sono troppo lunghi rispetto alle esigenze e ho deciso di firmare l’ordinanza che invito tutti a rispettare».