CARRARA – Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha ricevuto le tre squadre del liceo scientifico Guglielmo Marconi che hanno partecipato alle finali nazionali delle Olimpiadi di Matematica aggiudicandosi il primo posto nella sezione femminile e juniores (riservata agli studenti del biennio) e il terzo in quella assoluti.

Accompagnati dalla dirigente Marta Castagna, dal professore Giuseppe Pezzica e dagli allenatori (nonché ex studenti) Giacomo Bertolucci, Jacopo Degl’Innocenti e Giorgia Benassi, i ragazzi hanno ricevuto le congratulazioni del primo cittadino: «State portando avanti una lunga tradizione che vede ormai da anni il nostro Liceo Scientifico primeggiare in queste competizioni. La vostra passione e il vostro impegno sono davvero lodevoli e dimostrano che anche una materia da molti ritenuta ostica come la matematica può dare grandi soddisfazioni. Voglio riservare un pensiero speciale alla squadra femminile: con questo risultato avete smentito il luogo comune per cui le materie scientifiche sono di appannaggio dei maschi. Siete insomma “rivoluzionarie” e in questo senso, mi avete ricordato lo spirito che animò le donne del VII Luglio».

Foto 4 di 4







Ecco la composizione delle tre squadre del Liceo Scientifico e i riferimenti delle gare:

SQUADRA FEMMINILE: Finale Nazionale a Squadre Femminile delle Olimpiadi di Matematica (MIUR) di martedì 22 settembre 2020. Risultato: Primo Posto/Oro (Campionesse d’Italia). Domenichelli Arianna; Rizzuti Sofia; Massa Olga; 5C Tonazzini Sofia; Sabadini Elisa; Giulia Pe; Pregliasco Francesca; Passani Anna.

PRIMA SQUADRA: Finale Nazionale a Squadre delle Olimpiadi di Matematica (MIUR)di mercoledì 23 settembre 2020. Risultato: terzo posto/Bronzo. Bordigoni Fabio; Pianini Pietro; Tedeschi Alessandro; Benassi Niccolò; Raffo Luca; Baccioli Avio; Domenichelli Arianna; Coppelli Tommaso.

SQUADRA JUNIORES: Finale Nazionale a Squadre della “Coppa Junior” gara riservata ai ragazzi del biennio delle superiori (Kangourou della Matematica – Univ di Milano) del 20 maggio 2020. Risultato: Primo Posto/Oro. Manfredini Giacomo; Rizzuti Sofia; Furlan Sebastian; Martini Gabriele; Cavalieri Nicola; Martini Leonardo; Giulia Pe; Pregliasco Francesca.

Gli eccellenti risultati del Liceo Scientifico si vanno ad aggiungere alla vittoria conseguita a maggio dalla Media Taliercio nella competizione di categoria: «Grazie al lavoro di questi ragazzi Carrara si attesta un’eccellenza della matematica a livello nazionale» ha commentato il sindaco.