«Alberghiero Minuto senza preside. Qui serve qualcuno che sia sempre sul posto». L’allarme dei genitori

MARINA DI MASSA – Un altro grido d’allarme arriva dai genitori degli studenti dell’istituto alberghiero “Minuto” di Massa, alle prese da anni con una struttura che necessita di lavori di manutenzione a cui si aggiungono, adesso, anche problemi di gestione. «A nome dei genitori dell’istituito alberghiero Minuto di Marina di Massa – scrive una madre alla Voce Apuana – denunciamo e portiamo a conoscenza la situazione in cui si trova la nostra scuola».

«Il dirigente scolastico Matteo Raponi, nominato all’inizio dell’anno – spiega il rappresentante dei genitori – ha rassegnato le dimissioni e il Provveditorato ha nominato come reggente la professoressa Ilaria Zolesi, già titolare di ben tre plessi scolastici. Riteniamo che per le problematiche estremamente complesse dell’istituto sia necessaria la nomina di un preside che sia quotidianamente sul posto, in grado di garantire la sicurezza dei nostri studenti sia dal punto di vista strutturale che culturale».

«La scuola – conclude – ha avuto per ben tre anni dirigenti in reggenza, con tutte le mancanze e le carenze immaginabili. Chiediamo pertanto che al più presto i politici locali, il presidente della Provincia di Massa-Carrara, il Provveditorato si attivino al fine di risolvere tale situazione incresciosa».