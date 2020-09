Porta a porta, mister Baldini protagonista della nuova campagna

CARRARA – E’ l’allenatore della Carrarese, mister Silvio Baldini, il protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Nausicaa Spa per il servizio porta a porta partita ieri, lunedì 21 settembre. «Ringrazio il mister e la società per la grande disponibilità – ha detto il presidente di Nausicaa Spa Luca Cimino – La Carrarese si è mostrata molto sensibile a questa iniziativa, confermando, se mai ce ne fosse bisogno, il forte legame con la città. Dopo la prima fase dell’estensione del servizio, in cui abbiamo spiegato le novità del porta a porta, è arrivato il momento di spronare i cittadini a proseguire, con impegno e determinazione. Chi meglio di un allenatore come mister Baldini poteva lanciare un messaggio di questo tipo?».

In vista della ripresa dell’attività agonistica della squadra, che sarà impegnata mercoledì nella partita casalinga di Coppa Italia e subito dopo con il campionato di Lega Pro, sono stati affissi i manifesti con protagonista Silvio Baldini. «Cogliamo l’occasione per fare il nostro in bocca al lupo alla Carrarese per il nuovo campionato. Ovviamente Nausicaa ha il cuore giallo azzurro!», ha concluso Cimino.

Tutte le informazioni sul porta a porta, incluso il calendario della raccolta, sono disponibili sul sito www.nausicaacarrara.it e sulle pagine social di Nausicaa. Per domande specifiche i cittadini posso chiamare il numero verde 800 015821 o scrivere a info@nausicaacarrara.it