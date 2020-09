A12, chiuso lo svincolo di uscita del casello di Carrara nella notte del 25-26 settembre

CARRARA – «Per eseguire i lavori di rifacimento della pavimentazione si rende necessario chiudere al traffico, dalle ore 20 del 25 settembre 2020 alle ore 7 del 26 settembre 2020, lo svincolo di uscita per la stazione di Carrara dalla carreggiata nord (direzione Genova) della A12». Lo fa sapere Salt.

Per la durata dei lavori inoltre, rimarrà chiusa la porta speciale di uscita dedicata ai transiti eccezionali.

Le limitazioni della circolazione avverranno con la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada e dalle normative vigenti e carne previsto in apposita ordinanza. Gli utenti in uscita potranno usare, in alternativa, l’uscita di Massa.