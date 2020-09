Prima settimana di scuola: 80 persone in quarantena

MASSA-CARRARA -Le scuole sono iniziate e con quelle si registrano i primi casi di positività al Covid-19. In una classe terza della scuola primaria di Fivizzano è risultata positiva un’insegnante e ora sono in corso d’esecuzione i tamponi da parte del personale dell’Igiene e Sanità pubblica ai 12 alunni e 2 docenti che sono entrati in contatto con lei. Un autista di uno scuolabus di Aulla ha invece fatto scattare i controlli su 33 bambini della scuola primaria e 5 della scuola materna. Stessa dinamica per 24 ragazzi, 4 amici e 6 insegnanti del liceo classico “Pellegrino Rossi” di Massa, a casa a seguito della positività al Covid-19 di una studentessa dell’istituto scolastico massese. Risultato: nella prima settimana di scuola è scattata la quarantena per 80 persone.