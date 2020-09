MASSA-CARRARA – Nuvolosità variabile con schiarite a tratti lungo la costa, più ampie dal pomeriggio; addensamenti intensi in prossimità delle aree montuose, soprattutto su Alta Lunigiana ed Appennino dove potranno verificarsi piogge sparse e locali brevi rovesci in particolare nelle ore pomeridiane. Temporaneo miglioramento in serata con attenuazione dei fenomeni ed ampi rasserenamenti.

Temperature: in diminuzione, più avvertibile sulle zone interne. Zero termico a 3500 metri.

Venti: da Sud Sud-Ovest, deboli o localmente moderati nelle ore pomeridiane.

Mare: poco mosso.