Covid nelle scuole lunigianesi, restano 45 bambini in quarantena

MASSA-CARRARA – Sono ancora 45 i bambini in isolamento a seguito dei casi di positività al Covid-19 registrati in due scuole primarie della Lunigiana. A fare il punto della situazione sulle scuole del territorio è l’azienda Usl Toscana nord ovest, che specifica: “Le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico”.

Non ci sono novità a seguito dell’insegnante di una classe terza della scuola primaria di Fivizzano risultata positiva al Covid. Erano stati messi in quarantena 12 alunni, e 2 insegnanti. Nessun nuovo positivo nemmeno a seguito del caso dell’autista di uno scuolabus ad Aulla. Sono in isolamento, sempre nella zona di Aulla, 33 bambini della scuola primaria e 5 della scuola materna.