Controlli gratuiti dell’udito per tutti nelle farmacie comunali di Nausicaa

CARRARA – Ripartono i controlli dell’udito gratuiti nelle farmacie comunali di Carrara di Nausicaa Spa. Questa volta, però, rispetto al passato, il servizio sarà dedicato a tutti, visto che è stato rimodulato anche per le fasce più giovani della popolazione. “Pensiamo alla salute dell’udito” è il titolo dell’iniziativa che inizierà martedì 22 settembre, dalle ore 9.00 alle 12.00, alla farmacia “La Prada” di Avenza (prenotazioni allo 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia), per proseguire poi in tutte le altre farmacie comunali del territorio nel corso dell’anno.

I cittadini, giovani e meno giovani, interessati potranno controllare gratuitamente lo stato di salute del proprio apparato uditivo, attraverso un avanzato controllo del condotto uditivo e il test delle capacità uditive, e sulle eventuali consulenze professionali legate al trattamento dei suoi disturbi. Sarà inoltre garantita una consulenza su come migliorare la propria condizione relativa a eventuali compromissioni dell’udito.

«Si tratta di un servizio che offriamo gratuitamente e che lo scorso anno era stato molto apprezzato dai cittadini più anziani» commenta il presidente di Nausicaa, Luca Cimino. «Quest’anno – prosegue – abbiamo però voluto estendere il target anche a giovani e adulti, dal momento che gli esperti ci dicono che i problemi di udito non derivano soltanto dal progressivo invecchiamento delle cellule dell’apparato uditivo ma anche da altri fattori come l’ascolto di musica ad alto volume, l’esposizione a rumori forti, anche sul luogo di lavoro, e possono essere dovuti anche a infezioni all’orecchio».