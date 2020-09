Asmiu: raccolta differenziata ai Sei Ponti e novità per il ritiro degli oli esausti

MASSA – Due grandi importanti novità da Asmiu in arrivo da mercoledì 23 settembre 2020.

La prima riguarda il servizio di raccolta domiciliare dell’olio alimentare esausto per le famiglie del Comune di Massa.

La raccolta dell’olio avviene con tanichette marchiate ASMIU e distribuite a partire da mercoledì 23 settembre presso la sede di ASMIU in Via dei Limoni, 23. I cittadini interessati per ritirare il contenitore dell’olio devono presentarsi con il numero TARI. La distribuzione delle tanichette si svolgerà dalle ore 8:30 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì.

La seconda iniziativa riguarda l’avvio della raccolta differenziata domiciliare nella zona dei Sei Ponti dal 5 ottobre 2020. La distribuzione dei kit partirà mercoledì 23 settembre presso i locali del bar del mercato delle Jare. L’infopoint delle Jare resterà aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e il sabato dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

La nuova zona di raccolta domiciliare comprenderà le utenze domestiche e non domestiche presenti nelle seguenti strade:

VIA SAN CRISTOFORO

VIA SEI PONTI

VIA DUE MADONNE

VIA SALICERA

VIA DEL BOZZO SUD

VIA NARA

VIA SPINAROSA

VIA ROMANA (DA VIALE DELLA REPUBBLICA FINO AL CONFINE CON MONTIGNOSO)

VIA DELLE MACCHIETTE

VIA DEL DUCA

VIA DEL PASTORE

VIA DEL GREGGE

VIA PRADACCIO

VIALE DELLA REPUBBLICA (DALLA AUTOSTRADA ALLA FERROVIA)

VIA FESCIONE (TRATTO SOPRA AUTOSTRADA)

VIA GODOLA

VIA DEI MORI

VIA DEL BOZZO

NORD

VIA DEL MONCO

VIA ETTORE TEANI

VIA MARIO PAOLINI