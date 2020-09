Confartigianato, obbligo comunicazione Pec al registro imprese. Dal 1 ottobre scattano le sanzioni

MASSA-CARRARA – Confartigianato Imprese Massa-Carrara informa che il “Decreto Semplificazione” ha introdotto tutta una serie di misure volte a semplificare i rapporti tra Amministrazione, imprese, professionisti e cittadini rafforzando l’utilizzo della posta elettronica certificata e prevedendo sanzioni per la mancata comunicazione dell’idirizzo PEC nei casi previsti dalla normativa. La referente fiscale Maria Cristina Luzzoli ricorda che le disposizioni contenute nel Codice dell’Amministrazione digitale obbligano, alle imprese costituite in forma societaria, la comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Registro Imprese, e ai professionisti iscritti ad albi ed elenchi la comunicazione ai rispettivi ordini o collegi.

Infine la referente ricorda che il Conservatore dell’ufficio del registro imprese, ove rilevi un domicilio digitale inattivo, chiederà alla società di provvedere all’indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di opposizione da parte della società, procederà alla cancellazione dell’indirizzo dal Registro imprese. La scadenza per le aziende entro cui comunicare o rendere attivo il proprio indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata), evitando di incorrere in sanzioni è il 1 ottobre 2020.

Gli Uffici di Confartigianato Imprese Massa-Carrara sono a disposizione per fornire chiarimenti e per provvedere all’attivazione PEC, nonché alla comunicazione obbligatoria al Registro Imprese: Confartigianato Imprese Massa-Carrara Via Frassina 65 Carrara, tel. 0585.1980393 e-mail sedeprovinciale@confartigianato.ms.it (Ref. Maria Cristina Luzzoli).