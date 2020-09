Concorso nazionale di Poesia Libertaria, domani in piazza Duomo la premiazione

CARRARA – Domani 19 settembre, in piazza Duomo a Carrara, avrà luogo la premiazione delle opere per il Primo Concorso nazionale di Poesia Libertaria. A comunicarlo è il gruppo Germinal Fai di Carrara, che invita tutti a partecipare. Tutte le poesie verranno recitate e declamate grazie al contributo di validi attori e attrici. Nelle stessa serata verranno premiati con litografie d’autore i classificati delle due categorie aventi come tematiche Uguaglianza e Libertà, ed il Tema Libero.

Il Concorso è nato con il fine di dare supporto economico alla ristrutturazione dei locali della Cooperativa Tipolitografica. Un esempio concreto di autogestione senza padroni, che da quando è stata fondata ha saputo tenere una direzione sociale, solidale ed emancipata. In essa si stampa anche Umanità Nova, settimanale ora, quotidiano prima, del movimento Anarchico, che festeggia questo anno il centenario dalla sua fondazione. “Cent’anni di pagine di libertà, cent’anni di Anarchia e di Battaglie – scrive il gruppo in una nota – Un’iniziativa che porta nella città un esempio di cultura libertaria, di solidarietà e mutuo appoggio, sempre più necessari al giorno d’oggi”.