Concerto in Piazza Mercurio, soddisfazione per Sinistra Civica Ecologista. E stasera l’evento di chiusura

MASSA – Martedì 15 Settembre piazza Mercurio è stata animata da un bellissimo concerto: i Kinnara hanno suonato Fabrizio De Andrè. L’evento è stato organizzato dalla candidata della lista Sinistra Civica Ecologista Angelica Gatti in collaborazione con il Bar Hermes e con la partecipazione di tutti i locali della piazza. “Realizzare un evento di questo tipo in un periodo così complesso non è semplice, ma abbiamo dimostrato che è possibile. Le persone hanno partecipato con entusiasmo e rispetto delle regole. Devo dire che Massa ci ha saputo regalare un pubblico allegro e responsabile allo stesso tempo.” Giulio Francesconi, candidato nella lista Sinistra Civica Ecologista, ha aperto la serata con un appello alla piazza: “Andiamo a votare per fermare la Lega, andiamo a votare per portare i valori della sinistra al governo della regione”.

“L’evento si è svolto nel migliore dei modi – sottolineano i candidati – con la collaborazione di tutti i locali della piazza, una sinergia voluta fortemente dal Bar Hermes che ha portato una piazza piena e tutti soddisfatti in un giorno feriale come il Martedì. Un ringraziamento particolare, quindi, a TABI WINE BAR, Breakinmassa, La Bodeguita Mercurio, Dry Lounge Bar, Civico 1, Cantina Mercurio e Gelateria Polaris e agli abitanti di Piazza Mercurio”.

Stasera, invece, l’evento di chiusura della campagna elettorale di Sinistra Civica Ecologista: alle ore 19.30 presso il Bar Skikki (Montignoso, Capanne) si terrà un incontro pubblico con il senatore Francesco Laforgia e i candidati della lista per parlare dei temi ambientali, del lavoro e del ruolo che la nostra provincia deve riprendere all’interno della regione. A seguire, cena con il Senatore La Forgia presso Cantina Mercurio Piazza Mercurio. Per prenotazioni 3290692889.