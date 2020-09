«A Pontremoli la riorganizzazione dei mercati non funziona»

PONTREMOLI – A seguito dell’emergenza Covid è stata riorganizzata la disposizione dei banchi del mercato di Pontremoli. Fin qui, niente di strano. Il problema è che a Pontremoli l’amministrazione non ha seguito alcun criterio logico, di comodità e di opportunità per l’utenza e per i commercianti. Oltretutto, lo spostamento è stato gestito in modo arbitrario, senza alcun rispetto delle concessioni in atto e senza una disposizione scritta per le destinazioni.

Si è venuto a creare in questo modo un gravissimo danno agli esercenti, soprattutto ad alcuni banchi di fiori o di articoli alimentari”. La denuncia arriva dai consiglieri Elisabetta Sordi, Umberto Battaglia, Matteo Bola e

Francesco Mazzoni (in foto).

“La distanza dai parcheggi e l’attuale chiusura del Ponte Zambeccari rendono difficile l’accesso a Piazza della Repubblica, ma anche l’acquisto di merce e il trasporto di carichi pesanti, facendo ridimensionare il giro di affari dei commercianti. Viste le gravi problematiche evidenziate e segnalate, che vanno a colpire un settore già provato dalla chiusura dei mesi scorsi, auspichiamo che l’amministrazione comunale possa risolvere il problema, ripristinando l’originaria disposizione dei banchi del mercato, concordando comunque con i commercianti la collocazione più adeguata, che garantisca l’accessibilità a tutti. Crediamo che l’amministrazione debba agire nell’interesse di tutta la popolazione e dei commercianti che compongono il nostro mercato”.