Trasporto pubblico, a Massa-Carrara 11 bus aggiuntivi per gli studenti

MASSA-CARRARA – Sono 11 i bus aggiuntivi, finanziati con le risorse aggiuntive messe a disposizione dalla Regione Toscana, che hanno iniziato a integrare il servizio di Tpl nella nostra Provincia e che sono a disposizione del

trasporto degli studenti dall’inizio del nuovo anno scolastico.

Sul sito internet della Provincia di Massa-Carrara (www.provincia.ms .it) sono stati pubblicati orari e percorsi di questi mezzi (utilizzati attraverso il sistema noleggio con conducente): cinque le corse a cui vanno ad aggiungersi in Lunigiana (15-16-22-30-32) e dieci sulla costa (39-50-52-61-68-71-75-77-79-60 1). Sono stati pubblicati anche gli orari e le integrazioni sul servizio programmato sulla base all’orario in vigore lo scorso anno scolastico: riguardano le linee 17-39-71-75 e 601 sulla costa, le linee 15 e 22 sulla Lunigiana.

L’ufficio territoriale dei trasporti assieme al Servizio Trasporti della Provincia, ai comuni e alla azienda CTT nord stanno monitorando il servizio in questi giorni di avvio. Gli orari quindi, nelle prossime settimane potrebbero subire delle variazioni rispetto ad eventuali segnalazioni e all’introduzione degli orari definitivi nelle scuole.