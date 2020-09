Elezioni 2020 in sicurezza: le regole anti Covid-19 ai seggi

MASSA-CARRARA – Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i cittadini sono chiamati alle urne per esprimersi sul Referendum costituzionale, per rinnovare il Consiglio regionale e scegliere il Presidente della Giunta regionale della Toscana.

Quest’anno a causa del Coronavirus le elezioni si svolgeranno secondo regole indicate nel protocollo nazionale di sicurezza. A queste regole devono attenersi elettori, scrutatori, segretari e presidenti di seggio.

Per evitare assembramenti i seggi saranno allestiti con apposita segnaletica per l’ ingresso, l’uscita e il rispetto della distanza di sicurezza.

L’accesso dall’esterno alle sezioni elettorali sarà organizzato, anche con l’aiuto del volontariato, in modo da evitare l’affollamento all’interno dei locali e nel rispetto delle distanze di sicurezza. In dotazione ci saranno postazioni con dispenser di prodotti idroalcolici per l’igiene delle mani.

PRINCIPALI REGOLE CHE OGNI ELETTORE/ELETTRICE DOVRA’ OSSERVARE

MASCHERINA DI PROTEZIONE – Oltre al documento di identità e alla tessera elettorale ci si dovrà recare al seggio indossando la mascherina protettiva che può essere tolta soltanto al momento del riconoscimento con la foto presente nel documento.

DISTANZA INTERPERSONALE – Gli elettori/elettrici dovranno mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.( Va garantita la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore da parte dei componenti del seggio elettorale).

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI. Le mani dovranno essere igienizzate più volte:

all’ingresso al seggio, gli elettori/elettrici dovranno procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione all’interno del seggio;

l’elettore/elettrice, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà a igienizzarsi nuovamente le mani;

completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio

NOVITA’ – L’elettore/elettrice, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato le schede, provvederà a inserirle personalmente nell’urna invece di consegnarle ai componenti dell’Uffcio Elettorale

REGOLE DI PREVENZIONE A RESPONSABILITA’ DELL’ELETTORE/ELETTRICE

NON recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o con febbre superiore a 37,5°C.

Ulteriori informazioni sul sito del Comune alla pagina: http://www.comune.massa.ms.it/pagina/referendum-costituzionale