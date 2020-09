“Storia ed evoluzione del Sistema Solare”, l’appuntamento venerdì al planetario Masani

MARINA DI CARRARA – Abituati come siamo all’attuale Sistema Solare, con il Sole in posizione prossima al centro e fonte maggiore di gravità attorno a cui ruotano pianeti, asteroidi, comete, a loro volta con i propri satelliti, anelli, ecc., molte volte non consideriamo che questa strutturazione non è sempre stata così e non rimarrà per sempre identica ad oggi. Proprio a “cosa c’era prima” e a “come si è formato il Sistema Solare”, con la sua evoluzione nel prossimo futuro, è dedicata la lezione di questa settimana al Planetario comunale “A. Masani” di Marina di Carrara. Il titolo è, appunto, “Storia ed evoluzione del Sistema Solare”. Non mancherà un riferimento alla notizia di questi giorni, ovvero la scoperta del fosfino nell’atmosfera di Venere, di cui si accenneranno le possibili diverse origini.

Ricordiamo che il planetario ha sede in uno dei locali dell’area della scuola primaria del Paradiso, in via Bassagrande 47 a Marina di Carrara, e che la lezione si svolgerà, come consueto al venerdì, 18 settembre alle 21,15. La seconda parte della lezione sarà dedicata, come d’abitudine, all’osservazione del cielo come appare sotto la cupola del planetario, con al termine (meteo permettendo) l’appuntamento con l’osservazione diretta nel cielo, ad occhio nudo ed al telescopio, degli oggetti astronomici visibili, in questo periodo. Fra di essi i pianeti Marte, Giove e Saturno con le loro lune, anelli ecc.. Ricordiamo che, come già successo in lezioni precedenti, qualora le prenotazioni superassero il limite di posti disponibili imposto dalle misure antiCovid, potrà essere realizzata una replica della lezione stessa la sera successiva, sabato 19 ore 21.