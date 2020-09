MARINA DI CARRARA – Rispettato il crono programma puntualizzato una settimana fa durante il sopralluogo al cantiere da parte del presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti: sono infatti terminati i lavori al primo piano del Liceo Montessori di Marina di Carrara e le aule sono quindi state messe a disposizione della scuola per le attività didattiche già a partire dal primo giorno del nuovo anno scolastico.

Come si ricorderà l’intervento, da 84mila euro, finanziato il 31 luglio scorso con i fondi del Programma operativo nazionale del Ministero dell’istruzione dedicato alla riapertura in sicurezza delle scuole, riguarda la messa in sicurezza delle pareti dal rischio ribaltamento.

Foto 3 di 3





I lavori proseguono adesso al piano terra con una modalità operativa che di volta in volta prevede un cantiere in sicurezza separato dalle attività scolastiche, chiudendo le singole ali dell’edificio a quattro classi alla volta.