Famiglie, insegnanti e studenti, raccontateci il vostro rientro a scuola in era Covid

MASSA-CARRARA – Ingressi scaglionati, mascherine, igienizzazione e distanziamento. In era Covid anche la scuola ha dovuto cambiare volto, perché dopo mesi di lezioni a distanza e di mancanza di un contatto umano che a volte è l’essenza stessa della scuola, era necessario ripartire. Tuttavia, la sfida che si prospetta a dirigenti, insegnanti e studenti e genitori è tutt’altro che semplice. Sia per gli adeguamenti a livello organizzativo e strutturale, sia per le numerose disposizioni da rispettare per garantire una convivenza in massima sicurezza. Per non parlare della paura, da parte di molti, che prima o poi uno studente, fosse anche solo per un semplice raffreddore, faccia scattare l’allarme Covid, con tutte le conseguenze del caso.

