Elezioni, a Massa trasporto gratuito ai seggi per disabili non deambulanti

MASSA – In occasione delle consultazioni del 20 e 21 settembre 2020 (Referendum costituzionale e Regionali) il Comune di Massa attiva un servizio gratuito di trasporto ai seggi per persone disabili in carrozzina o comunque impossibilitate a salire su autovetture normali. Il servizio è disponibile solo su prenotazione attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ai seguenti recapiti:: tel. 0585 490259 – numero verde 800 013846; email: urp@comune.massa.ms.it. Verranno richiesti i seguenti dati: cognome e nome della persona disabile; recapito telefonico e indirizzo dell’abitazione; seggio elettorale (individuabile dalla tessera elettorale); l’orario del servizio è da concordare in base alle prenotazioni già ricevute.

Il servizio comprende il trasporto con mezzi attrezzati da casa al seggio elettorale e ritorno. L’orario preciso del trasporto sarà poi comunicato telefonicamente. Si ricorda che per l’esercizio del diritto di voto, gli elettori dovranno essere in possesso di Tessera elettorale e di un documento di riconoscimento. E’ obbligatorio l’uso della mascherina e l’igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione nei seggi.