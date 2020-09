Calendario raccolta rifiuti, ecco cosa cambia al Cinquale

MONTIGNOSO – Cambio di calendario per la raccolta dei rifiuti porta a porta nella zona del Cinquale. «Inizia infatti il nuovo periodo di conferimento che parte proprio dal 16 di settembre e arriva fino al prossimo 30 giugno per le utenze domestiche – spiega l’Assessore Massimo Poggi – e fino al 31 maggio per quelle commerciali».

Ed ecco cosa cambierà. «Per i privati il ritiro dell’organico avverrà il lunedì, il mercoledì e il sabato – continua Poggi – carta, cartone, tetrapak e vetro (ogni 15 giorni) il giovedì, il multimateriale il venerdì mentre il rur il martedì. Per quanto riguarda le utenze commerciali invece avremo la raccolta dell’organico il lunedì, il mercoledì e il sabato, carta, cartone e tetrapak il martedì, il giovedì e il sabato, il multimateriale e il rur il lunedì e il venerdì, il vetro il giovedì. Ricordo a tutti che il servizio viene effettuato dalle 7.00 alle 13.00 ed è necessario esporre i sacchi e i contenitori prima delle ore 7.00. Per qualsiasi domanda o chiarimento è sempre attivo il numero verde dell’ERSU 800-942540».