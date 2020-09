Approvati i lavori sulla Sr 445 della Garfagnana: 182.500 euro di fondi dalla provincia

MASSA CARRARA- L’ente viabilità della provincia di Massa-Carrara ha approvato il progetto esecutivo per i lavori sulla Sr 445 della Garfagnana. La strada regionale, la cui manutenzione ordinaria e straordinaria è affidata alla provincia, attraversa per una quindicina di kilomentri i territori di Casola in Lunigiana e Fivizzano, collegando la strada statale del Cerreto alla Garfagnana.

I fondi a disposizione di Palazzo Ducale ammontano ad una cifra di 182.500 euro e verrano utilizzati per lavori che prevedono la fresatura del piano ammalorato, la risagomatura con ricalibratura delle pendenze e la riqualificazione della segnaletica orizzontale.

Gli uffici provinciali hanno già avviato la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.