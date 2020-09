Poche ore al ritorno in classe, l’assessore Podestà: «Le famiglie possono stare tranquille»

MONTIGNOSO – Campanelle pronte per lunedì 14, «le famiglie possono stare tranquille, tutto è predisposto per accogliere in completa sicurezza i nostri bambini e bambine» ha detto l’assessore Giorgia Podestà all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. «Proprio a loro, ai nostri piccoli voglio dare il saluto e l’augurio più grande, di una ripartenza in piena serenità, con la voglia di stare insieme e di ritrovare tutti quegli spazi di condivisione per una crescita sana, armoniosa e divertente».

Proprio nei giorni scorsi i primi ingressi nelle scuole primarie da parte delle famiglie e dei bambini per fare il punto sulla didattica e le modalità di accesso nei plessi.

«C’è stato un impegno totale da parte di tutti per riuscire a consegnare le aule adeguate alle esigenze e alle disposizioni dettate dall’emergenza Covid-19 – continua Podestà – voglio ringraziare per lo straordinario lavoro l’Assessore Andrea Gabrielli, la nostra Responsabile Nadia Bellè, ha dato tutta sé stessa per questa ripartenza, la Dirigente Scolastica Tosca Barghini, i docenti e tutti gli operatori della scuola e delle pulizie. Ognuno si è adoperato al massimo per consegnare una scuola sicura ai nostri bambini».