Punto prelievi di Pontremoli: torna l’accesso su appuntamento

TOSCANA – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, in considerazione della necessità di mettere in atto le necessarie norme di sicurezza e vista l’apertura del punto prelievi in via Mazzini a Pontremoli, viene ripristinato in questa sede l’accesso su appuntamento.

Le persone che vogliono accedere a questo servizio, aperto tutti i giorni al mattino, devono effettuare la prenotazione al numero telefonico 0187/406163-114-126 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17; il sabato dalle 8 alle 12.

Gli utenti possono iniziare a telefonare da lunedì 14 settembre, per permettere di strutturare l’attività a partire da giovedì 17 settembre.