Persiani agli studenti: «State scrivendo una nuova pagina della nostra storia»

MASSA – Il sindaco di Massa Francesco Persiani scrive una lettera agli studenti e alle studentesse e a tutto il personale docente che ruota attorno alla scuola per augurare un buon inizio di anno scolastico.

Carissimi studenti, docenti e collaboratori

oggi inizia un nuovo anno scolastico, un anno diverso da tutti gli altri che porterà con sé grandi sfide, responsabilità ed anche molti obblighi e doveri. Questo per tutti voi, e al contempo per tutti noi, sarà un anno delicato e difficile da affrontare perché, purtroppo, accanto agli insegnamenti educativi e culturali, che devono restare una priorità, dovranno essere affrontate tutte le tematiche e le problematiche che l’emergenza sanitaria ancora in corso ci impone nostro malgrado.

Da parte dell’Amministrazione è stata sin’ora e continuerà ad essere massima la collaborazione con gli istituti e i dirigenti scolastici per far sì che ad essere protagonisti siano i bambini e i ragazzi con il solo ed unico obiettivo di non far ricadere sulla loro crescita culturale e la loro formazione tutto ciò che esula dal puro apprendimento e rendendo sicura la loro permanenza in aula nella speranza che questo anno possa iniziare e concludersi all’interno delle aule.

Mai fino ad oggi è stato affrontato un simile periodo e mai l’anno scolastico ha avuto inizio con queste complesse premesse che poco hanno a che fare con l’istruzione, l’educazione e la formazione.

La scuola dovrebbe essere studio, acquisizione di competenze, ma anche socializzazione, conoscenza reciproca, interazione. L’arduo compito di mantenere questi essenziali fattori di crescita, con tutte le dovute precauzioni sanitarie, spetterà agli insegnanti certo che con la loro professionalità, sapranno essere una guida giusta e rigorosa nell’accompagnarvi a diventare adulti degni e rispettosi degli altri e dell’ambiente che vi circonda.

Per cui, da oggi studenti e insegnanti scriveranno una nuova pagina di vita, e non esagero nel dire che sarà anche una nuova pagina della nostra storia, che dovrà essere affrontata da una parte con quella voglia di conoscere, imparare e mettersi in gioco che contraddistingue i bambini e gli adolescenti e, dall’altra, con il sostegno ed un gravoso onere del corpo docenti, di tutti i collaboratori scolastici e, di certo non meno importante, dei genitori. Voi adulti dovrete essere pronti a sostenere gli alunni nei momenti di difficoltà e dovrete essere il faro per ognuno di loro guidandoli nel cammino non solo scolastico, ma di vita. Saranno richiesti sacrifici quotidiani e, a tratti, gli ostacoli potranno sembrare insuperabili, ma con le vostre capacità ed impegno, ed anche l’aiuto che non dovrete avere paura di chiedere, ogni passo di questo cammino sarà più leggero.

Da parte nostra, sarà alta l’attenzione per garantire la sicurezza di tutti senza tralasciare i servizi scolastici essenziali.

Mi auguro e vi auguro che non mancherà la voglia di imparare e di mettere a frutto le competenze che ognuno di voi possiede, che non abbiate mai il timore di mettervi in gioco, che vogliate scoprire giorno dopo giorno le vostre potenzialità, che ogni prova la possiate affrontare e superare con entusiasmo.

A voi tutti gli auguri, a nome dell’intera amministrazione comunale, per un sereno e proficuo anno scolastico.

Il sindaco

Francesco Persiani