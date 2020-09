Ponte Trieste, cambia la viabilità. Direzione consentita Carrara-Massa

MASSA – Cambia da oggi, 11 settembre, il senso unico di circolazione lungo il viadotto Trieste, sul quale stanno procedendo i lavori di risanamento e riqualificazione avviati nel maggio scorso dall’amministrazione del sindaco Francesco Persiani. La direzione consentita per tutti i veicoli sarà da Carrara-via Foce verso Massa-centro.

Una decisione assunta anche in vista dell’inizio dell’anno scolastico, momento di maggior flusso di veicoli. Dopo vari sopralluoghi, sul ponte è stato avviato un intervento che prevede l’inserimento di giunti di dilatazione, la riqualificazione delle passerelle pedonali e l’impermeabilità dell’impalcato, l’adeguamento dei sottoservizi così da evitare infiltrazioni di acqua e il deterioramento della struttura. Per permettere alla ditta l’esecuzione dei lavori in totale sicurezza, si era resa necessaria la chiusura di una corsia di marcia e l’istituzione del senso unico che ha creato alcuni disagi alla cittadinanza, essendo la struttura un collegamento viario di primaria importanza.

“I lavori sono necessari, ma abbiamo cercato di procedere cercando di limitare i disagi alla viabilità e, anche recependo le istanze che ci sono arrivate, attuiamo questa modifica pensando che possa snellire ulteriormente il traffico. Chiedo la collaborazione di tutti i concittadini fino al termine dell’intervento che è importante ed in funzione di un miglioramento dell’infrastruttura” – dichiara il sindaco Francesco Persiani. Dopo aver mantenuto per alcuni mesi il senso unico Massa-Carrara, a seguito di numerose segnalazioni della cittadinanza, l’amministrazione ha deciso di invertire la direzione del senso unico consentendo la direzione Carrara-Massa ritenendola migliorativa rispetto all’attuale provvedimento istituito.