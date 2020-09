Giochi logici online, premiati “a distanza” i 154 finalisti apuani

MASSA – Alle porte della finale nazionale, rimandata da aprile scorso, che sarà disputata online da giovedì 10 a sabato 12 settembre, i 154 finalisti del Campionato di Giochi di Logica sono stati invitati, dagli organizzatori della gara locale, a partecipare all’evento sulla piattaforma Gsuite per ricevere il giusto riconoscimento per gli eccellenti risultati ottenuti già nella fase provinciale. Nella speranza di potersi incontrare di persona, la proclamazione dei vincitori provinciali è stata rimandata a lungo e si è giunti poi ad organizzarla a distanza domenica 6 settembre.

Erano presenti all’evento l’assessore alla cultura per il comune di Massa Nadia Marnica e la professoressa Gessica Caniparoli in rappresentanza dell’UST. E’ proprio grazie alla qualità e quantità degli studenti che è stato possibile

aggiudicarsi un così alto numero di finalisti. Per questo tipo di competizione sono infatti previste due modalità di ammissione:

1 – La qualificazione diretta:

– i primi 10 di ogni categoria a livello nazionale

– il 10% degli iscritti di ciascuna categoria

2- Il ripescaggio: fra tutti coloro che non si sono qualificati direttamente e che hanno ottenuto un punteggio maggiore di zero, è stata fatta una proporzione, categoria per categoria, in base al numero di iscritti a livello istituzionale, cioè per ogni singola scuola.

In pratica, ogni scuola ha portato alla finale un numero di giocatori proporzionale al numero di iscritti, confrontato con tutte le altre scuole italiane. In pratica, con questo sistema, si premiano la quantità (le scuole con più iscritti hanno più finalisti) e la qualità (si selezionano i giocatori che ottengono buoni punteggi a livello nazionale). Considerando quindi che la nostra provincia è stata quella con il più alto numero di partecipanti (oltre 700) nella fase provinciale, saremo anche la provincia con il maggior numero di finalisti nella fase nazionale. Per tutte le persone coinvolte in questa iniziativa (alunni, insegnanti e familiari) tutto ciò rappresenta già un’enorme vittoria. Questi i motivi che hanno spinto le insegnanti di matematica dell’Istituto “Salvetti”, organizzatrici della gara provinciale, a voler dare un riconoscimento agli studenti che hanno ottenuto i migliori risultati, nella gara del

18 febbraio, premiando in particolare con una medaglia i primi tre qualificati di ciascuna categoria.

Per la categoria primaria individuale le medaglie sono state assegnate a: Giacomo Bellè della Scuola Primaria Alighieri di Massa (medaglia d’oro), Jacopo Ciuffi della Scuola Primaria Marconi di Carrara (medaglia d’argento) e Giacomo Umbri sempre dell’Alighieri (medaglia di bronzo). Per la categoria medie individuali: cinque medaglie d’oro pari merito con 100 punti (svolgendo correttamente tutti i quesiti proposti) a Linda Babboni e Iacopo Bortolan della Scuola Media Carducci di Carrara, Veronica Lucia dell’IC Malaspina di Massa, Sara Galletti della scuola media Alfieri Bertagnini di Massa e Matteo Massa della Scuola Media Giorgini di Montignoso. Per la categoria biennio individuali: Niccolò Consigli (medaglia d’oro con 100 punti), Sebastian Furlan (medaglia d’argento) e Leonardo Martini (medaglia di bronzo) tutti del Liceo Scientifico Marconi di Carrara. Per la categoria triennio individuale: medaglia d’oro con punteggio pieno ad Arianna Domenichelli, Sofia Tonazzini (medaglia di argento) e Tommaso Coppelli (medaglia di bronzo) tutti del Liceo Scientifico “Marconi”. Per la categoria medie a squadre: medaglia d’oro alla squadra “Archimede Pitagorici” composta da Matteo Petragnani, Andrea Fantoni, Matteo Pelliccia, Gabriele Passaro dell’Istituto “Staffetti”, medaglia d’argento per la squadra “I pellicani” composta da Gabriel Florio, Leandro Orlandi, Niccolò Botrugno, Luca Marcuccetti dell’Istituto “Dazzi” e medaglia di bronzo alla squadra “No problem” composta da Francesca Michelucci, Tommaso Teani, Matteo Malatesta, Matteo Massa dell’Istituto “Giorgini”.

Per la categoria biennio a squadre: medaglia d’oro a Hi Tori a Pois(ni), composta da Enrico Burato, Gabriele Girovaco, Andrea Paglini, Mattia Sini dell’Istituto Galilei, medaglia d’argento alla squadra “Gli addizionati dentro” composta da Rosario Gentile, Gabriele Martini, Noemi Coppedè, Sofia Rizzuti, medaglia di bronzo alla squadra

“Numeri primi” composta da Sebastian Furlan, Niccolò Consigli, Nicola Cavalieri, Leonardo Martini entrambe squadre del Liceo Scientifico Marconi. Per la categoria triennio a squadre: medaglia d’oro a punteggio pieno alla squadra “Per Fari Alberi ci vuole un campo” composta da Arianna Domenichelli, Niccolò Benassi, Tommaso Coppelli e Avio Baccioli, medaglia d’argento alla squadra “Houston, abbiamo un problema!” composta da Didier Massa, Sofia Tonazzini, Martina Buriassi e Ginevra Dentoni, medaglia di bronzo alla squadra “Essesselunga” composta da

Giovanni Gattini, Matteo Arrighi, Tito Russo e Leonardo Da Mommio tutte squadre del Liceo Scientifico Marconi.

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato all’iniziativa e, in particolare, GiocaGiò, Studio Zen, il blog “Comevolevasidivertire”.

La Dirigente Scolastica, prof.ssa Addolorata Langella, si complimenta con tutti i partecipanti alla manifestazione e augura ai finalisti di vivere a pieno questa bellissima esperienza.