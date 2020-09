Elezioni al tempo del covid, riunione in Prefettura delle istituzioni apuane. Ecco come comportarsi al seggio

MASSA-CARRARA – Si è svolta nella sala della Resistenza di Palazzo Ducale, presieduta dal prefetto, Claudio Ventrice, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato i sindaci dei Comuni della provincia, il direttore prevenzione e sicurezza dell’Usl Toscana nord ovest, nonché i vertici provinciali delle forze dell’ordine.

Nel corso dell’incontro, il prefetto ha illustrato ai presenti le linee guida indicate dal protocollo sanitario di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020, firmato dai ministri dell’Interno e della Salute nell’ambito dell’attuale emergenza epidemiologica. Il documento contiene le prescrizioni di carattere operativo rivolte ai componenti dei seggi e le precauzioni che dovranno seguire gli elettori ai fini della prevenzione della diffusione dell’epidemia da coronavirus. «Ciò – spiega la Prefettura apuana – al fine di contemperare i diritti costituzionalmente garantiti del voto e della salute».

Fra le misure per l’allestimento e l’ingresso ai seggi, sono previsti accessi contingentati agli edifici che li ospitano, percorsi distinti di entrata e di uscita, distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi e gli elettori, in particolare nel momento in cui questi devono rimuovere la mascherina per il riconoscimento. Definizione del numero e della disposizione delle cabine elettorali. Tenendo conto dello spazio disponibile e delle necessità di movimento.

Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della mascherina da parte degli elettori e di ogni altro soggetto che ha diritto a entrarvi, come i rappresentanti di lista. Il protocollo contiene anche le indicazioni sulla igienizzazione dei luoghi e delle operazioni di spoglio.

«L’incontro – afferma la Prefettura – volto a richiamare l’attenzione dei sindaci sui principali adempimenti prescritti dal protocollo, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020, ha rappresentato un importante momento di confronto e di approfondimento delle problematiche applicative delle misure previste dal suddetto protocollo. Il prefetto ha chiesto ai sindaci il coinvolgimento della polizia municipale, la protezione civile e il coinvolgimento dei volontari, ovviamente con i dispositivi di protezione civile. Infine il prefetto ha chiesto alle forze dell’ordine una maggiore partecipazione presso i seggi elettorali».