«Cimitero Mirteto, la giunta leghista si vergogni di fronte a quello scempio»

MASSA – “Sono passati due anni da quando il neo gruppo consiliare leghista si vendeva come cambiamento per questa città andando al cimitero di Mirteto rivendicando, con un azione dimostrativa, come con loro tutto sarebbe stato differente. Ieri a seguito di ripetute segnalazioni abbiamo fatto visita ai nostri cari e, verificando le condizioni dei campi dove sono sepolti molti defunti, abbiamo trovato spesso una situazione desolante, e questo nonostante l’impegno di alcuni lavoratori decisamente insufficienti sia in numero che in mezzi”. A segnalare la situazione del cimitero è il collettivo Massa Città in Comune, che poi aggiunge: “Vederli lavorare con un decespugliatore, che nella migliore delle ipotesi aveva 40 anni, senza la necessaria mascherina antipolvere cosi come di cuffie per proteggere l’udito ci ha fatto vergognare per l’assessore Guidi, che sicuramente ha perso la strada dei nostri cimiteri troppo impegnato nei selfie al pontile. Insieme a lui si dovrebbe vergognare l’intero gruppo consiliare leghista, che ieri si scattava selfie sulle tombe e oggi si volta dall’altra parte di fronte a questo scempio.

Vi diamo un consiglio – chiude il collettivo -: fatevi regalare da qualche ferramenta a voi cara un pacco di guanti e andate a pulire i nostri cimiteri, visto che in due anni avete dato prova di non saper risolvere nemmeno la pulizia delle tombe al campo santo”.