MASSA – Fare il punto sui lavori alle scuole della costa: è stato questo lo scopo di una serie di sopralluoghi fatti dal presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti. A Massa, accompagnato dal consigliere provinciale Stefano Alberti e dalla dirigente scolastica Sonia Casaburo, si è soffermato sui cantieri che interessano l’Iti Meucci.

Nel merito, dalla provincia fanno sapere che è ultimato l’intervento di abbattimento di una parete che ha consentito di creare un’aula più ampia al piano terra. A buon punto i lavori sui servizi igienici che hanno permesso di recuperarne la funzionalità di alcuni e dii adeguarne uno per disabili. In parte effettuati e in parte in corso gli interventi per il posizionamento di controsoffitti antisfondellamento. Opere che nell’insieme stanno costando 100 mila euro (64 mila del fondo Pon per la riapertura delle scuole e 26 mila fondi propri del bilancio provinciale).

Visita anche al cantiere esterno per la costruzione delle nuove officine: sono quasi ultimate le gettate dei plinti, finita la gettata dello scivolo. Terminata questa fase e dopo la “maturazione” delle gettate si procederà con la posa delle infrastrutture prefabbricate. L’intervento, per un totale di 529 mila euro, come ha precisato la direzione dei lavori, è in linea con i tempi previsti.