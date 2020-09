Caos e degrado in centro, il comitato dei cittadini: «Consegnate 270 firme»

MASSA – Questa mattina il Comitato “Cittadini del Centro Storico di Massa” ha inviato al Sindaco Francesco Persiani, in copia a Questura, Prefettura e Procura, una lettera corredata da 270 firme raccolte tra i residenti del Centro Storico e tra chi, nel centro, svolge un’attività commerciale o professionale. Una petizione contro la “situazione di grave degrado, disturbo della quiete pubblica e mancato rispetto di norme e regolamenti ed inefficacia dei controlli nel centro storico di Massa”. Proprio a proposito della questione movida, nei giorni scorsi la nostra Redazione aveva pubblicato una lettera, sempre da parte dello stesso comitato, nella quale i cittadini denunciavano il quasi totale disinteresse da parte delle istituzioni per una situazione non più tollerabile. “È incredibile – scrivevano – come continue segnalazioni, mail, lettere rimangano inascoltate o lasciate in sospeso per giorni, come se non si trattasse di questioni gravi ed urgenti.

A proposito delle 270 firme consegnate, il Comitato spiega: “Abbiamo intenzionalmente scelto, in questo periodo pre elettorale, di consegnare la petizione in modo indipendente senza il supporto di una parte politica piuttosto che di un’altra. Chiediamo quindi a tutti i consiglieri di farsi carico della questione affinché venga discussa in tempi brevi in Consiglio Comunale”.