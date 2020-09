MASSA – Protesta dei docenti precari questa mattina fuori dall’ufficio scolastico territoriale di Massa. Una ventina di insegnanti del gruppo “Equi_librio Precario” si sono dati appuntamento in via Pascoli per contestare le modalità scelte dal Ministero dell’Istruzione per assegnare le cattedre dei docenti di materia; modalità che prevedono l’obbligo di compilazione di un modulo online entro 24 ore dalla pubblicazione dell’avviso. Come avvenuto per l’assegnazione delle cattedre dei docenti di sostegno – non ancora ultimate – infatti, anche per quelle relative ai docenti di materia la selezione inizialmente sarebbe dovuta avvenire in via telematica perché – spiegano i docenti – “il Ministero teme l’aumento dei contagi di Covid-19 nel caso di una graduatoria in presenza, allora ci domandiamo: e lunedì come avverrà la riapertura delle scuole?”.

Una docente di lingue straniere spiega: “Oggi ci sarebbe dovuta essere la chiamata per le Gps (graduatorie provinciali per le supplenze, ndc) per i docenti di sostegno. Ieri è arrivata la notizia che non si svolgerà in presenza, ma online. Lo stesso vale per i docenti di materia. Per noi è inaccettabile: una cosa è avere davanti agli occhi le possibilità di scelta, altra cosa è lasciare ad un algoritmo, rigidamente impostato sulle nostre preferenze, il potere di decidere dove assegnarci e se assegnarci una cattedra. Ad oggi il problema è che non sappiamo ancora dove saremo assegnati e attraverso quali procedure. E le scuole iniziano lunedì”. Un altra docente aggiunge: “Siamo sempre più precari e quest’anno la situazione è peggiorata: siamo l’ultima ruota del carro della scuola, ma senza di noi non c’è scuola. Non perché siamo bravi, ma perché siamo necessari”.

Presente alla manifestazione anche Monica Del Padrone, docente, candidata alle elezioni regionali per la lista Toscana a Sinistra in sostegno di Tommaso Fattori presidente: “Entro le due di oggi le precarie e i precari avrebbero dovuto inviare un modulo attraverso il portale online del Ministero con indicata la scelta delle scuole – spiega Del Padrone – un modulo che il sistema avrebbe poi incrociato. Il Ministero ha scelto questa modalità perché i casi di Covid stanno aumentando – continua la candidata – lunedì, però, allo scrutinio in questa scuola, il liceo scientifico, ci saranno 600 persone. Cosa faremo allora? Secondo noi le scuole dovevano lasciar svolgere le graduatorie in presenza, proprio per dare un segnale in previsione della ripartenza di garanzia di entrata a scuola in sicurezza”.

Una delegazione dei docenti precari è stata ricevuta dal personale del Provveditorato agli studi. La novità è che le graduatorie dei docenti di materia si svolgeranno online, ma attraverso una videoconferenza plenaria che riunirà tutti i docenti e i rappresentati delle scuole. Una risposta solo parzialmente soddisfacente secondo il gruppo provinciale dei docenti precari che sperano, comunque, di ottenere risposte nel più breve tempo possibile.