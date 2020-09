Senso unico di circolazione sul ponte di Trieste in direzione Carrara-Massa

MASSA – Cambia la viabilità sul ponte di Trieste. A stabilirlo è la nuova ordinanza (n° 465/2020) firmata proprio oggi, martedì 8 settembre 2020, dal dirigente responsabile Fernando Della Pina. A partire da venerdì 11 settembre, quindi, viene istituito in forma sperimentale il senso unico di circolazione per tutti i veicoli in direzione Carrara-Massa lungo il Ponte sul Fiume Frigido (Viadotto Trieste) che collega Via Foce(veicoli provenienti dal Comune di Carrara- oltre a zone collinari e montane del nostro territorio) ed altre strade di zone periferiche(Ortola-Frangola-Mirteto-Castagnola –Molinara-ect.) al centro città (Viale Trieste-Via dei Margini-Via X Aprile,Via XXVII Aprile-Via Turati- ect.).

L’ordinanza sarà resa nota al pubblico, mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali ed affissione all’albo pretorio comunale.