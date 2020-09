Sanac, Mallegni (Fi): «200 lavoratori a rischio e da chi governa zero risposte». Ferri: «Futuro legato ad Ilva, ma servono strade alternative»

MASSA – «Se oggi Sanac perde 200 posti di lavoro tra diretti e indiretti, queste sono 200 famiglie che non vanno a far la spesa e per l’economia di territorio è un casino. Oggi da parte di chi governa mi aspetto risposte, e non i soliti “vedremo e faremo”». Lo ha detto il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, intervenendo sullo stabilimento Sanac di Massa in un incontro dedicato svoltosi stamani nel palazzo della Provincia di Massa-Carrara, alla presenza del Presidente della stessa e del Prefetto. «Io – ha proseguito Mallegni -, per quanto mi riguarda, adesso chiamo il ministero per lo sviluppo economico, chiamo la presidente del Senato Casellati, e chiedo che l’azienda e i lavoratori vengano ascoltati in commissione. Ma l’interlocuzione da parte dell’azienda è fondamentale. E invece anche oggi manca».

Presente all’incontro in Provincia anche l’onorevole Cosimo Maria Ferri: «L’incertezza sul futuro dell’azienda, già fortemente provata dalle vicissitudini dell’Ilva, è acuita dalla grave emergenza sanitaria – ha commentato – Attualmente è applicato lo strumento della Cassa integrazione ordinaria: stipendio all’80%, tredicesima e quattordicesima e premio di produzione. Ma non basta. I lavoratori chiedono chiarezza sulle prospettive di sviluppo e che sia condiviso un piano industriale in grado di rilanciare l’azienda. In questa direzione, è necessario riattivare il dialogo con i Ministeri competenti per valutare tutte le possibili strade da percorrere per evitare la chiusura di uno stabilimento che danneggerebbe l’intero tessuto produttivo della nostra Provincia. Nel corso di questi due anni ho seguito da vicino e incontrato più volte i lavoratori e le sigle sindacali stimolando i governi con interrogazioni e mozioni. Purtroppo si naviga ancora nelle difficoltà e non sono state date risposte concrete. Il futuro è incerto e questo preoccupa sia i lavoratori che il territorio. Il futuro della Sanac è legato ad Ilva, ma occorre cercare anche una strada alternativa. Occorre convocare i vertici di Arcelor Mittal ed i Commissari di Sanac per capire le effettive intenzioni e per parlare del presente e del futuro di questa importante azienda. Oggi più che mai è necessario il massimo impegno di tutti per far ripartire la Sanac».