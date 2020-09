Regolamento marmo, Athamanta: «Ricadute devastanti sul territorio»

MASSA – A Massa si preannuncia una nuova mobilitazione simile a quella del 4 gennaio scorso. Ad organizzarla è il collettivo Athamanta che venerdì ha riunito le diverse forze politiche e culturali del territorio accomunate dalla voglia di affrontare il tema delle conseguenze dell’escavazione di marmo sulle Alpi Apuane. La data della mobilitazione verrà stabilita nelle prossime settimane e secondo delle modalità che permetteranno il rispetto delle normative antiCovid, riferiscono dal collettivo.

«Dopo l’approvazione del Regolamento degli Agri marmiferi a Carrara – spiegano dal collettivo – è in discussione la bozza per il comune di Massa, ancor più devastante nelle sue ricadute su un territorio, per adesso, meno colpito dallo scempio estrattivo. Lo stesso comune che, in linea con l’analisi sopra abbozzata, ha iniziato a sponsorizzare un percorso verso un ”contratto di fiume’’ per la valle del Frigido che ha già dichiarato di voler costruire in concertazione con le imprese di estrazione marmifera locali. L’escavazione massiva di marmo dalle Alpi Apuane – continua il collettivo – e le sue conseguenze non sono un problema locale né comunale, sono un problema di tutti e tutte: sono la ricaduta coerente e distruttrice di un sistema che vede nel profitto privato il suo unico interesse».

Da qui l’invito alla cittadinanza a partecipare alla mobilitazione che verrà annunciata nelle prossime settimane: «Invitiamo la popolazione, le associazioni, i collettivi, chiunque voglia collaborare per costruire insieme una mobilitazione pubblica».