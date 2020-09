Prestigioso premio internazionale per il mega yacht Admiral realizzato a Marina di Carrara

CAPRI – Life Saga, megayacht di 65 metri nato dalla collaborazione tra Admiral, il flagship brand di The Italian Sea Group, e gli architetti Gian Marco Campanino, che ha curato il progetto degli esterni, e il designer Mark Berryman, che ha sviluppato il concept degli interni, ha vinto nella categoria “Motor Yacht Over 60 meters” ai 2020 International Yacht & Aviation Awards insigniti da Design et Al, i prestigiosi riconoscimenti che premiano architettura, stile e design non solo nel settore dello Yachting ma anche nell’Aviazione e nell’Hôtellerie.

La cerimonia di premiazione si è tenuta il 4 settembre nella splendida cornice dell’Hotel Quisisana di Capri, di fronte ad una giuria di esperti del settore provenienti da ogni parte del mondo nel totale e rigoroso rispetto di tutte le norme anti Covid-19.

«Questa vittoria – afferma l’azienda di Marina di Carrara – rappresenta per The Italian Sea Group un ulteriore passo avanti nel raggiungimento di standard sempre più elevati nel mondo della nautica del lusso. Le migliori congratulazioni vanno al team di ingegneri, architetti e designers che hanno contribuito alla creazione e alla costruzione di questo magnifico motoryacht».

Con le sue linee aggressive e contemporanee, Life Saga è il connubio perfetto che in termini di estetica, stile e innovazione, vede gli esterni e gli interni dialogare senza interruzioni, consentendo agli ospiti di fluire ininterrottamente da uno spazio all’altro. Gli esterni del megayacht si caratterizzano per l’ampia vetrata centrale a doppia altezza, che collega il main all’upper deck e consente il fluire della luce naturale verso gli ambienti interni e le grandi vetrate verticali della Master cabin e della vip cabin sul ponte superiore che regalano la sensazione unica di toccare il mare.

Gli interni sono studiati per interpretare il concetto di relax e benessere attraverso un’accurata selezione e abbinamento di materiali e finiture, così da offrire una continuità stilistica tra spazi interni ed esterni. Tutti i materiali, pregiati e naturali, sono abilmente mixati e vedono protagonista la pelle abbinata a finiture in rovere naturale e a dettagli in noce e teak. Un armonioso contrasto è dato dall’introduzione della pietra: dall’eccellente marmo travertino, all’esclusivo onice sunset, fino all’elegante marmo emperador.

Admiral

Flagship brand di The Italian Sea Group, luxury company attiva nella costruzione ed il refit di megayacht e navi, Admiral è riconosciuto e apprezzato per eleganza, classicità e prestigio. Fondato nel 1966 e acquisito da The Italian Sea Group nel 2011, Admiral ha varato negli anni 147 yacht.

The Italian Sea Group

The Italian Sea Group è uno tra i player più riconosciuti a livello internazionale nel settore della nautica di lusso, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri. L’azienda, che fa capo all’imprenditore pugliese Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht e Tecnomar, conosciuto per la sportività, il design all’avanguardia e le alte performance dei suoi yacht; ha una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 m.