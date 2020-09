“CreiAmo tra arte e teatro”: all’azienda agricola “Il Macereto” un laboratorio per genitori e figli

FIVIZZANO – L’azienda agricola “Il Macereto”, in collaborazione con l’associazione “+ Motivi”, organizzano un laboratorio esperenziale dal titolo “CreiAmo: tra arte e teatro” per genitori e figli. Il laboratorio si terrà sabato 26 settembre dalle 14.45 presso l’azienda agricola, situata in Via Macereto, 2 a Fivizzano.

Nel corso del laboratorio, i partecipanti, costruiranno una storia con gli elementi del luogo e creeranno, attraverso la tecnica del mosaico bio, l’olivo fatato. Il laboratorio sarà condotto da Gianluca Rizzo, esperto di teatro, e da Stefania Martinico decoratrice ed esperta in arti visive. I bambini lavoreranno insieme ai genitori per condividere un’esperienza immersi nella natura. Al termine del laboratorio il personale dell’agriturismo si occuperà di preparare la merenda composta da prodotti di propria produzione. Verranno attuate tutte le misure di sicurezza, ogni postazione di lavoro sarà distanziata di 2 metri. L’area è dotata di ampio parcheggio. Partecipazione riservata ai bambini dai 4 anni in su. Il costo del laboratorio, compresa la merenda dell’Azienda Agricola, è di 15 euro a bambino (accompagnatore gratis). Sarà possibile iscriversi fino al 22 settembre. Il laboratorio sarà attivo con un minimo di 10 partecipanti. Per info e iscrizioni: Alice 333/6768764 Stefania 320 7609559. In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da comunicare.