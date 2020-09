Covid, attivo un nuovo punto per tamponi drive through al “Versilia”

VERSILIA – All’ospedale della Versilia è attivo, da oggi, il nuovo drive through dedicato esclusivamente ai pazienti inseriti in percorsi ospedalieri già programmati, quindi l’accesso è riservato a coloro che sono stati convocati dagli uffici della direzione sanitaria. Ciò permetterà di ridurre il numero delle persone all’interno dell’ospedale e facilitare le pratiche relative all’esecuzione del tampone.

Il drive through è stato allestito nell’area del parcheggio gratuito dell’ospedale, ingresso da Via dell’Arginvecchio, l’ingresso è indicato con apposita cartellonistica ed è presidiato da una guardia giurata che ha il compito di fornire tutte le indicazioni e gestire gli ingressi e le uscite.

La direzione sanitaria, per evitare il formarsi di code, chiede il rispetto dell’orario di convocazione e si scusa per eventuali disagi che si potranno verificare nei primi giorni e ricorda che sta monitorando costantemente il flusso delle auto per apportare eventuali modifiche organizzative in modo tale da garantire un fluido scorrimento dei mezzi che, in alcuni giorni, possono arrivare a 120.